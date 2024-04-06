Лукашенко подписал закон об SMS-повестках

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о поправках по вопросам обеспечения национальной безопасности, сообщает РИА Новости.

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Он, в том числе, вводит возможность sms-повесток в военкомат. До этого документ был принят нижней палатой парламента. Закон направлен на комплексное совершенствование правоотношений в сфере обеспечения нацбезопасности, чтобы повысить эффективность реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Предусматривается корректировка законодательства в области обороны и нацбезопасности, о труде, о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, о государственном социальном страховании, об административных правонарушениях, а также процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях.

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Законом предусматриваются установление возможности информирования жителей страны о необходимости явки в военный комиссариат, орган госбезопасности посредством sms-сообщений. В период мобилизации в военное время такое сообщение будет являться аналогом обычной повестки. Получение sms-сообщения в мирное время является дополнительным источником оповещения.

Предполагается также наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы страны граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от призыва. Законом предусмотрено усиление ответственности за совершение административных правонарушений против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета, предоставление гражданам дополнительных гарантий и компенсаций в связи с их призывом или поступлением на военную службу.

Документ предполагает оптимизацию порядка оценки состояния здоровья призывника для определения его годности к военной службе, правовые основы добровольного участия граждан в работах оборонного характера в мирное время, актуализацию перечня мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.