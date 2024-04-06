Эрдоган принял меры после теракта в «Крокусе»

Граждане Таджикистана не смогут въехать в Турцию без визы, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Решение об отмене безвизового режима, применяемого в отношении поездок граждан Таджикистана, имеющих специальные паспорта в Турцию, было принято в соответствии со статьей 6458 Закона об иностранцах и международной защите №18», — следует из документа.

Hurriyet: Турция изучила данные напавших на «Крокус» и информирует Россию

Один из четырех боевиков, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», заявил, что приехал в РФ из Турции. Позже в Турции проследили путь двух террористов. Анкара передала российским властям данные о поездке злоумышленников. Они находились на территории страны без регистрации. Боевики прилетели в Москву одним и тем же рейсом 2 марта.