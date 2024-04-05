Блинкен предупредил ЕС и НАТО об усилении помощи РФ со стороны Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Евросоюз и НАТО об усилении помощи Китая российскому оборонно-промышленному комплексу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, соответствующее заявление Блинкен сделал во время встреч с представителями ЕС и НАТО на этой неделе. Госсекретарь сказал им, что Пекин оказывает помощь «тревожащих масштабах» и предоставляет «инструменты, материалы и техническую экспертизу» РФ, особенно в части производства оптического оборудования и ракетного топлива, а также в космическом секторе, который «угрожает другим странам».

«Предупреждения были недвусмысленными. Произошел сдвиг, и это чувствовалось в зале. Это было что-то новое. Это было очень поразительно», — рассказали собеседники Financial Times.

После этого Блинкен призвал союзников высказать свои опасения по этому поводу Пекину, публично заявить об углублении сотрудничества и принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, которые укрепляют промышленную базу России.

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В FT отметили, что предупреждение госсекретаря прозвучало на фоне планов главы Минфина США Джанет Йеллен поднять вопрос о российско-китайской торговле на переговорах с высокопоставленными официальными лицами КНР в рамках ее визита в страну, который начался на этой неделе.

Напомним, что Вашингтон неоднократно выступал с обвинениями в адрес Пекина по поводу военной поддержки РФ. При этом в 2023 году США и ЕС признавали, что не имеют этому доказательств. Кроме того сам Пекин исключал возможность поставок военной помощи России и Украине. Также с опровержением таких сообщений выступали в Москве.