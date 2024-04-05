Подсчитана стоимость восстановления энергосистемы Украины

Стоимость восстановления энергосистемы Украины составит $230 млн. Об этом сообщил генеральный директор украинской энергетической компании "ДТЭК" Максим Тимченко.

В интервью агентству Bloomberg он заявил, что компания может покрыть практически половину этой суммы, однако она ожидает и иностранную помощь. Тимченко также указал, что холдинг уже передал правительству список всего необходимого для проведения восстановительных работ.

"Наша задача восстановить 50% мощностей в ближайшие три-четыре месяца", - сказал он, уточнив, что было потеряно 80% производственных возможностей.

Тимченко добавил, что в настоящее время все на Украине зависит от систем ПВО.

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3 апреля энергохолдинг "ДТЭК", основателем которого является самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов, назвал ситуацию в энергосистеме крайне сложной. В пресс-службе напомнили, что после ударов 22 и 29 марта компания утратила 80% генерирующих мощностей, серьезно повреждены пять из шести ТЭС.

22 и 29 марта Министерство обороны России сообщало о нанесении ударов, в том числе с применением высокоточного оружия, по объектам энергетики, противовоздушной обороны и военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко, в стране повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В ряде областей были введены аварийные графики отключения электричества.