Переехавшие в Нью-Йорк украинки недовольны условиями жизни и хотят вернуться

Переехавшие в Нью-Йорк гражданки Украины оказались недовольны условиями жизни и нехваткой финансов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Нужно так много работать, чтобы оплачивать счета, траты на жизнь. Для родителя-одиночки с ребенком это невозможно", - рассказала украинка.

В итоге она решила вернуться на Украину.

Другая ее соотечественница добавила, что получаемых в Нью-Йорке денег ей не хватало для оплаты аренды комнаты. От возникшего стресса, по ее словам, она поседела.

Описанные условия жизни, добавляет Bloomberg, являются реальностью для многих переехавших в Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что посольство США в Польше призывало местные СМИ пропагандировать среди живущих в стране украинцев идею о возвращении на родину. Журналистам, осветившим и продвинувшим подобную историю, был обещан грант.