На Украине захотели ужесточить наказание за неявку в военкомат

В Верховной Раде захотели увеличить штраф за неявку в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) по повестке. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся ответственности за военные правонарушения, передает издание «Страна.ua».

© Lenta.ru

Так, штраф за неявку по повестке хотят увеличить до 204 тысяч гривен (более 486 тысяч рублей). За нарушение правил учета военнообязанных также предлагается штрафовать на 8,5 — 17 тысяч гривен (20,2 — 40,5 тысячи рублей). За нарушение законодательства о воинской обязанности — до 34 — 85 тысяч гривен (81 — 202,6 тысячи рублей).

Кроме того, подозреваемых в уклонении хотят разрешить задерживать на период от трех часов до трех суток.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в ТЦК. Соответствующие поправки в кодекс идут в дополнение к закону об ужесточении мобилизации.