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В МАГАТЭ ответили на сообщения об атаке ВСУ на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ознакомилось с сообщениями об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и изучает их вместе с экспертами агентства, присутствующими на станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В МАГАТЭ ответили на сообщения об атаке ВСУ на ЗАЭС
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«Мы знаем об этих сообщениях и изучаем их. Мы поддерживаем связь с группой МАГАТЭ на месте. На данный момент у нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — ответили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к агентству с призывом фиксировать атаки Украины на ЗАЭС и четко определять источник угрозы для энергетического объекта.

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