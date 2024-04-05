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Байден отверг предположения об отказе помогать Израилю

Президент США Джо Байден отверг предположения о том, что может отказать Израилю в дальнейшей поддержке, назвав подобную постановку вопроса несерьезной. Его слова приводит ТАСС.

Байден отверг предположения об отказе помогать Израилю
© Lenta.ru

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден во время телефонного разговора шантажировал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху дальнейшей помощью стране. Американский президент пригрозил, что сможет в будущем предоставить поддержку только при условии улучшения отношения Израиля к гражданскому населению в секторе Газа.

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