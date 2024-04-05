В четырех областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщили в областном отделении украинского энергохолдинга "ДТЭК".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме <…> в Днепропетровской области введены экстренные отключения, - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Позже экстренные отключения электроэнергии ввели еще в трех областях, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".