В четырех областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщили в областном отделении украинского энергохолдинга "ДТЭК".
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме <…> в Днепропетровской области введены экстренные отключения, - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Позже экстренные отключения электроэнергии ввели еще в трех областях, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня применить временные меры ограничения потребления с 18:45 до 22:00 в <…> Кировоградской, Полтавской, Сумской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.