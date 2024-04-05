Посольство объяснило отказ Казахстана проводить парад на День Победы

Пресс-служба посольства России в Казахстане объяснила отказ страны проводить парад в честь Дня Победы. Об этом говорится в комментарии «Ленте.ру»

Минобороны Казахстана 3 апреля заявило, что не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач.

Как указали в пресс-службе, в Казахстане отсутствует практика проведения ежегодных Парадов Победы. Они проводились в отдельные юбилейные годы, например, в честь 50-летия и в честь 70-летия Победы.

Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроекта о приостановке ДОВСЕ

В посольстве отметили, что в определенные годы военные смотры проводились на базе отдельных воинских частей Казахстана, но они были приурочены к государственному празднику День защитника отечества 7 мая. В этом году на празднование 7 мая также не запланировано торжественных мероприятий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Национального курултая 15 марта заявлял, что Казахстан намерен выступать за историческую правду и сохранение памяти о самом кровопролитном конфликте в истории человечества.

Президент Казахстана Токаев в 2023 году посещал Москву по случаю празднования Дня Победы.