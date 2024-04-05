В Казахстане из-за паводка затопило город Кульсары

АЛМА-АТА, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Казахстана эвакуируют жителей города Кульсары пассажирскими поездами из-за масштабного паводка. Об этом сообщили в МЧС республики.

По его информации, к вечеру пятницы подтоплено 630 жилых помещений. "Проводится эвакуация населения пассажирскими поездами из города Кульсары в город Атырау. Работа продолжается", - проинформировали в ведомстве.

4 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находился в пострадавшем от наводнений западном регионе республики, призвал соответствующие ведомства и власти на местах готовиться к ухудшению паводковой ситуации. Токаев сообщил, что в нескольких регионах Казахстана повышается уровень паводковых вод, напомнив о необходимости "сплотиться и общими силами справиться со стихией".

В последние дни восемь областей Казахстана охвачены паводками. Власти отмечают, что наводнений такого масштаба в Казахстане еще не было.