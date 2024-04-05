Названа причина нежелания НАТО принимать Украину в альянс

НАТО не хочет принимать Украину в альянс, поскольку страна «очень большая» и не соответствует его стандартам. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

По его словам, в НАТО понимают, что «такая большая страна будет очень сложно воспринята и политически, и практически». Кроме того Украину будет сложно адаптировать к процедурам и стандартам альянса.

«Это одна часть медали. А другая связана с тем, что Украина, по мнению тех же западных экспертов, просто не соответствует ни целевым установкам, ни стратегической культуре самих стран-союзниц», — добавил Ермаков.

На этом фоне в случае принятия Украины в НАТО, альянс «рискует не просто пережить кризис роста, а войти в постоянный кризис, связанный со страной и политикой киевского режима», считает он.

Ранее The New York Times сообщала, что НАТО не предложить Украине вступить в альянс на саммите в июле. В качестве причины указывалась угроза втягивания объединения «в крупнейшую сухопутную войну с 1945 года».