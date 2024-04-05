Заседание Совета безопасности ООН прервалось после тряски в здании штаб-квартиры организации, расположенной в Нью-Йорке. Российская газета

В ходе заседания Совбеза в штаб-квартире организации, расположенной в Нью-Йорке, дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки. Lenta.ru

Как сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), неподалеку от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмические толчки произошли в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон в штате Нью-Джерси на глубине 10 км. Газета.Ru

Отмечается, что подземные толчки от землетрясения магнитудой 4,8 ощущались в Нью-Йорке. ТАСС