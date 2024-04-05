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Глава ЕК фон дер Ляйен запутала Борреля и Блинкена на саммите в Брюсселе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заставила участников трехсторонней встречи ЕС – США – Армения в Брюсселе несколько раз меняться местами сначала у национальных флагов во время фотографирования, а после у микрофонных стоек на брифинге.

Глава ЕК запутала Борреля и Блинкена на саммите в Брюсселе
© globallookpress.com

При этом особенно досталось главе евродипломатии Жозепу Боррелю, которого взявшаяся расставлять участников фон дер Ляйен переставляла несколько раз, передает ТАСС.

На фотографировании фон дер Ляйен сразу заняла центральное место и осталась недовольна, что Боррель встал с краю вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В итоге она настояла, чтобы глава евродипломатии стоял рядом с ней у европейского флага.

В пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Николом Пашиняном фон дер Ляйен оценила усилия армянских властей касаемо «борьбы с обходом антироссийских санкций».

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