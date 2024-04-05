Глава ЕК запутала Борреля и Блинкена на саммите в Брюсселе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заставила участников трехсторонней встречи ЕС – США – Армения в Брюсселе несколько раз меняться местами сначала у национальных флагов во время фотографирования, а после у микрофонных стоек на брифинге.

При этом особенно досталось главе евродипломатии Жозепу Боррелю, которого взявшаяся расставлять участников фон дер Ляйен переставляла несколько раз, передает ТАСС.

На фотографировании фон дер Ляйен сразу заняла центральное место и осталась недовольна, что Боррель встал с краю вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В итоге она настояла, чтобы глава евродипломатии стоял рядом с ней у европейского флага.

В пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Николом Пашиняном фон дер Ляйен оценила усилия армянских властей касаемо «борьбы с обходом антироссийских санкций».