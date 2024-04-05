СМИ: В некоторых селах Украины уже не осталось мужчин

В некоторых населенных пунктах Украины уже практически не осталось мужчин и женщинам приходится брать на себя их обязанности. Об этом сообщает телеканал France 2.

Там напомнили, что Владимир Зеленский 2 апреля подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, поскольку в ВСУ не хватает мужчин. Однако, отмечается в материале, некоторые населенные пункты уже лишились мужского населения, и на местных фабриках работают женщины.

Журналисты привели в пример село Лузановку в Черкасской области, в котором проживает около 400 человек, 50 из которых ушли воевать.

"Если из нашего села столько мужчин в армии, можно себе представить, каково это в масштабах Украины", - приводит France 2 слова местной жительницы.

В соседнем городе Каменка журналисты увидели на улицах только женщин с детьми и стариков. По информации канала, отсюда в ряды ВСУ ушли 1300 солдат из 20-тысячного населения и многие уже погибли.