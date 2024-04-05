Глава МИД Испании ответил на вопрос о «вступлении НАТО в войну»

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас «нет никаких признаков» угрозы Третьей мировой войны или вступления стран ЕС или НАТО в военный конфликт. Об этом сообщает RTVE.

В интервью радиостанции Альбарес похвалил оборонительную работу НАТО и заявил, что у альянса «нет никаких наступательных планов, лишь желание продолжать поддерживать Украину».

«Барабаны войны не звучат», - заявил испанский министр.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил в интервью испанским СМИ, что Европа вступила в «довоенную эпоху». По его словам, самое тревожное сейчас, что возможен «буквально любой сценарий».

В Европе заявили о начале третьей мировой войны

«Такой ситуации мы не переживали с 1945 года», - подчеркнул польский премьер.

Туск призвал ЕС увеличить объем помощи Киеву, назвав главной задачей Евросоюза сохранение Украины как независимого государства.