Глава МИД Испании ответил на вопрос о «вступлении НАТО в войну»
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас «нет никаких признаков» угрозы Третьей мировой войны или вступления стран ЕС или НАТО в военный конфликт. Об этом сообщает RTVE.
В интервью радиостанции Альбарес похвалил оборонительную работу НАТО и заявил, что у альянса «нет никаких наступательных планов, лишь желание продолжать поддерживать Украину».
«Барабаны войны не звучат», - заявил испанский министр.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил в интервью испанским СМИ, что Европа вступила в «довоенную эпоху». По его словам, самое тревожное сейчас, что возможен «буквально любой сценарий».
В Европе заявили о начале третьей мировой войны
«Такой ситуации мы не переживали с 1945 года», - подчеркнул польский премьер.
Туск призвал ЕС увеличить объем помощи Киеву, назвав главной задачей Евросоюза сохранение Украины как независимого государства.
Рамблер: главные новости