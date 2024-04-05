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В Харькове прогремели взрывы

Днем в пятницу, 5 апреля, в Харькове произошли два взрыва. Информация об этом появилась в украинских СМИ.

В Харькове прогремел взрыв
© globallookpress.com

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в городе «слышны взрывы», их количество он не уточнил. Градоначальник заявил, что информация о последствиях взрывов уточняется.

Утром в Харькове приостановили движение поездов метро. Сообщалось, что метро не работало полтора часа, но затем движение удалось восстановить.

В ночь на 5 апреля в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

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