В Харькове прогремел взрыв

Днем в пятницу, 5 апреля, в Харькове произошли два взрыва. Информация об этом появилась в украинских СМИ.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что в городе «слышны взрывы», их количество он не уточнил. Градоначальник заявил, что информация о последствиях взрывов уточняется.

Утром в Харькове приостановили движение поездов метро. Сообщалось, что метро не работало полтора часа, но затем движение удалось восстановить.

В ночь на 5 апреля в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.