США считают, что законопроект об иноагентах, повторно внесенный в парламент Грузии, может «сбить страну с европейского пути». Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Накануне в парламент Грузии был повторно внесен законопроекте под названием «О прозрачности иностранного влияния». Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии Грузии, уточнил, что текст проекта отличается от прошлого тем, что вместо словосочетания «агент иностранного влияния» будет использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект, представленный в парламент Грузии, собьет Грузию с европейского пути и нанесет вред организациям гражданского общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии», - говорится в заявлении представителя госдепартамента США Мэттью Миллера.

Представитель Госдепа США призвал власти Грузии «следовать стремлениям Евросоюза».

Отметим, что попытка правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» вновь добиться принятия закона об иноагентах привела к акции протеста в центре Тбилиси, в которой приняли участие около 100 человек.