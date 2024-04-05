Алиев заявил о планах изоляции Азербайджана

Трехсторонняя встреча Европейского союза (ЕС), США и Армении направлена на изоляцию Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Day.az. ТАСС

«Это направлено на создание разделительных линий и изоляцию нашей страны», — заявил президент Азербайджана. По его словам, подобные встречи противоречат сотрудничеству между Азербайджаном и другими странами Закавказья. Алиев также добавил, что заявления Европарламента и усилия стран ЕС по поддержке Армении повлекут за собой большие последствия в будущем. Lenta.ru

«Попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям. Поэтому мы сделали заявления, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе», — добавил президент Азербайджана. RT на русском