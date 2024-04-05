Армения расширит сотрудничество с USAID

Армения продолжит тесное сотрудничество с американским агентством по международному развитию (USAID). Об этом со ссылкой на пресс-службу армянского правительства сообщает РИА Новости.

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Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя USAID Саманты Пауэр прошла в Брюсселе. Стороны договорились о расширении дальнейшего сотрудничества.

В частности, USAID пообещала поддержку в «эффективном осуществлении проводимых в Армении демократических реформ и институциональных преобразований» и содействие программам правительства Армении «на благо укрепления и развития демократии».

4 апреля в Ереване потребовали от ОДКБ признать «оккупацию» Азербайджаном территорий Армении.

3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении предают свой народ ради бонусов от США и Евросоюза.