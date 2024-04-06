В США раскрыли обман Блинкена о членстве Украины в НАТО

В США и Европе знают, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен высказал ложь, комментируя членство Украины в НАТО. Об этом написал обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

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Автор напомнил, что 2 апреля, во вторник, в на полях саммита альянса в Брюсселе Блинкен во время общения с журналистами вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявил, что Украина станет членом НАТО. Майтра назвал слова Блинкена «бессмысленным, почти богословским жестом».