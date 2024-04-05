Маск обвинил власти США в чрезмерном внимании к Украине

Предприниматель и инженер Илон Маск упрекнул Белый дом в поддержке Украины на фоне проблем на границе Соединенных Штатов и Мексики.

— Столько внимания к границам Украины, как будто границы США не существует, — написал миллиардер в социальной сети X.

Так Маск прокомментировал мнение журналиста Такера Карлсона о том, что Конгресс Соединенных Штатов оказывает помощь Киеву, не имея представления о числе погибших военнослужащих армии, которую спонсирует.

Также предприниматель сравнил идею вступления Украины в Североатлантический альянс с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Илон Маск ранее заявлял, что Украина может потерять еще больше территорий и рискует лишиться доступа к Черному морю. Также предприниматель отметил, что год назад советовал ВСУ перейти на оборонительную позицию, «укрепиться», даже если это трудно на территории без естественных природных барьеров.

В феврале миллиардер осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Украину сопоставима с преступной халатностью. По его словам, пора «остановить мясорубку», имея в виду помощь Украине.