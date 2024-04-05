ЕС оценил борьбу Армении с обходом антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕК выделить Армении денежные средства в размере 270 миллионов евро в качестве помощи на развитие на ближайшие 4 года, передает РИА Новости.

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Соответствующей информацией она поделилась на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы подготовили план роста и развития для Армении на 270 миллионов евро в форме грантов на предстоящие четыре года», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что ЕС и США подтвердили общее намерение продолжать долгосрочную поддержку Киеву. Согласно совместному заявлению по итогам заседания, они «остаются непоколебимыми в своем намерении продолжать долгосрочную политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины».