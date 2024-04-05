$92.31-0.08100.07+0.64
Войти в почту

Маск заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за Байдена

Американский миллиардер Илон Маск заявил об угрозе провоцирования третьей мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

Маск заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за Байдена
© globallookpress.com

В частности, Маск согласился с ранее опубликованным на платформе постом политического комментатора Бена Шапиро. В частности он заявил, что «Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости», указав на непоследовательность его позиции по конфликту на Украине и в секторе Газа.

Маск прокомментировал заявление Шапиро, подписав, что «это чрезвычайно опасно».

Ранее Маск заявил, что президент Байден не понимает, что происходит на самом деле и не несет ответственности за свои поступки. Он отметил, что американский лидер является лишь ширмой и настоящую ответственность несет «крайне левая машина».

В мире
Илон Маск
Джозеф Байден
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости