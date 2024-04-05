Страны НАТО рассматривают Молдавию в качестве стратегического плацдарма в случае победы России в конфликте на Украине. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности (CSP) и Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для издания Asia Times. ТАСС

«В маленькой Молдавии, возможно, назревают большие неприятности, и она начинает выглядеть как плацдарм для действий Европейского союза в случае победы России на Украине», — подчеркивается в сообщении издания. Отмечается, что на данный момент нет ясности, будет ли соответствующий план успешным для Запада, поскольку «страна расколота на проевропейские и пророссийские элементы». Газета.Ru

В материале отмечается, что, несмотря на все усилия, Молдавия остается одной из самых бедных стран Европы, с доходом на душу населения значительно ниже среднего по Восточной Европе. Моя Москва.онлайн