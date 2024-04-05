Литва призвала НАТО к «реальным действиям» по Украине

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все страны НАТО должны немедленно отреагировать на острую нехватку систем ПВО и боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru

«Единство НАТО важно, но еще важнее реальные действия и конкретные результаты», — подчеркнул он, отметив, что «нехватка боеприпасов и систем ПВО – это реальность, на которую все члены альянса должны отреагировать немедленно – в ближайшие дни и недели». Газета.Ru

До этого Ландсбергис выступил против сокращения численности группировок НАТО в Восточной Европе. ТАСС