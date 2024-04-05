В ООН приняли резолюцию о привлечении Израиля к ответственности за преступления

Комитет ООН, отвечающий за права человека, принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию, призывающую привлечь Израиль к ответственности за возможные военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа», — отмечается в материале издания.

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Дополнительно сообщается, что за резолюцию проголосовали двадцать восемь стран, тринадцать воздержались и шесть проголосовали против.