Литва призвала НАТО к «реальным действиям» по Украине

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все страны НАТО должны немедленно отреагировать на острую нехватку систем ПВО и боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Telegram-канал Baltnews.

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«Единство НАТО важно, но еще важнее реальные действия и конкретные результаты», — рассказал он и отметил, что Запад должен дать реакцию на проблемы ВСУ в ближайшие дни и недели.

Ландсбергис также подчеркнул, что у стран НАТО есть необходимые ресурсы, чтобы обеспечить победу Украины в военном конфликте.

Ранее стало известно, что большинство жителей Литвы не одобряет идею отправки на Украину своих военных. Против этого высказались 56 процентов граждан, опрошенных по заказу информационного агентства BNS.