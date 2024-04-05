Метро в Харькове возобновило работу

В Харькове возобновлена работа метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена.

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«Возобновлено движение поездов по линиям метрополитена», — сказано в сообщении.

В Харькове с утра 5 апреля была временно приостановлена работа метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что действия Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе свидетельствуют об их подготовке ко взятию Харькова. По его словам, Харьков является одним из стратегически значимых регионов. Поэтому сейчас в близлежащий город Купянск ВСУ перебрасывают все свои силы, в том числе батальон «Кракен», который сформирован ветеранами полка «Азов» (организация запрещена в России).

Позже советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что в Харьков прибыли представители нацбатальона «Азов» для борьбы с пророссийским населением.