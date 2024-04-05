Израиль приостановил работу 28 посольств из-за угрозы Ирана

Власти Израиля приостановили работу 28 посольств по всему миру из-за угрозы Ирана ответить на удар по консульству в Дамаске. Об этом пишет Sky News Arabia.

ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Кроме того сообщалось о семи погибших офицерах КСИР, среди которых двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иран пообещал ответить на действия Израиля.

По данным Sky News Arabia, после угрозы Ирана 28 израильских дипломатических миссий по всему миру приостановили свою работу.

«Представитель израильской армии заявил, что Израиль серьезно относится к каждой угрозе в свой адрес, но в инструкциях командования тыла нет никаких изменений», - говорится в статье.

При этом военнослужащий также подчеркнул, что Израиль ведет войну на несколько фронтов, поэтому армия готова ко всем сценариям.

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В свою очередь представитель израильского МИД Лиор Хаят отказался комментировать сообщения СМИ об эвакуации персонала ряда посольств. А израильский источник сообщил о том, что «информация об эвакуации израильских посольств не соответствует действительности», пишет ТАСС.

Напомним, что в октябре 2023 года представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа.