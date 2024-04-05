Шредер высказался об урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер (Социал-демократическая партия Германии, занимал пост в 1998-2005 годах) полагает, что настал момент для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung. ТАСС

Экс-канцлер, комментируя идею однопартийца по Украине, согласился, что сейчас нужно искать варианты, чтобы хоть как-то остановить боевые действия. Однако он не согласился с мыслью о том, что китайская сторона может сыграть в этом ключевую роль. По его мнению, Пекину совсем не нужно подталкивать стороны конфликта к миру. News.ru

В этой связи он вновь призвал власти Германии и Франции к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса. Деловая газета «Взгляд»