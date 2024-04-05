Американцев предупредили о возможном «вмешательстве» ИИ в выборы президента

Американцы в ходе президентской кампании 2024 года могут впервые испытать на себе использование искусственного интеллекта, в том числе технологии для создания «дипфейковых» видеороликов с участием основных кандидатов. Об этом со ссылкой на представителей компаний в сфере разработки ИИ пишет газета Newsweek.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста и позволяют республиканцам спекулировать по этому поводу. Байден уже стал самым старым президентом США в истории. Если он одержит победу снова, в начале второго срока ему будет 82 года.

Издание обратило внимание на то, что рост возможностей искусственного интеллекта в области создания изображений и видео уже вызывает обеспокоенность по поводу их влияния на предстоящие президентские выборы в США, на которых ожидается ожесточенная борьба.

По мнению главы компании Perfection42, специализирующейся на предоставлении инструментов искусственного интеллекта для художников, Симоны Васите, можно ожидать появления видео, на которых кандидаты говорят то, что никогда бы не сказали в реальной жизни, либо фейковых роликов в TikTok, которые призывали бы «молодых избирателей не голосовать на выборах».

При этом эксперт уверена, что среди манипуляций мнением американских избирателей может быть и вмешательство извне, например, со стороны Кремля.

«Важно отметить, что ИИ может использоваться не только для вредоносного, но и для создания позитивного контента. Это могут быть первые крупные «выборы ИИ», на которых обе стороны попытаются не отставать от меняющихся правил игры», - подчеркнула она.

Эксперты считают, что по мере роста угрозы использования ИИ в целях обмана и подтасовок будет расти и потребность в соответствующих регулятивных мерах для пресечения распространения таких материалов. Также необходимо создание и использование специализированного программного обеспечения по распознанию того или иного ролика на подлинность по аналогии с антивирусами, уверены они.

«Если трудно поверить, что кто-то так сказал, возможно, это неправда. Всегда проверяйте информацию с помощью надежных источников. Не доверяйте всему, что видите в социальных сетях», - призвала американцев Васите.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на грядущих в США президентских выборах разрешит украинский конфликт с помощью переговоров. Более того он уверен, что если бы он до сих пор занимал этот пост, то этот конфликт не произошел.