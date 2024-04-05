Маск прокомментировал идею вступления Украины в НАТО

Американский предприниматель Илон Маск сравнил вступление Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в соцсети X.

4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель июльского саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне заключается в содействии «возведению моста» к членству Украины в военном блоке.

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — прокомментировал слова Блинкена Маск.

К своему сообщению бизнесмен прикрепил отрывок из фильма «На следующий день», который демонстрирует ядерную войну между США и СССР.

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Ранее Маск заявил, что Киев может лишиться доступа к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. Он посоветовал украинским властям достичь мира путем переговоров, «пока этого не произошло». Незадолго до этого он согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что США зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине.