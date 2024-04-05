Маск сравнил идею вступления Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом

Илон Маск считает, что вступление Украины в НАТО станет началом фильма о ядерном апокалипсисе.

"Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис", - написал он в X (ранее Twittet) под постом с видеозаписью выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого глава Госдепа заявил, что Украина "станет членом НАТО".

Маск приложил к своему комментарию ссылку на отрывок из художественного фильма "На следующий день" (The Day After, 1983) с кадрами вымышленной ядерной войны между СССР и США.

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что Украина должна стать членом альянса, но сказал, что не знает, когда это произойдет.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что ее примут, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют.

Сейчас организация включает 32 государства: почти все европейские страны, Канаду, США, Турцию. В программе по принятию в альянс новых членов участвует Босния и Герцеговина. Чтобы войти в НАТО, стране необходимо выполнить условия индивидуального плана, не иметь территориальных споров, привести свои вооруженные силы в соответствие со стандартами альянса.