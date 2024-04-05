Президент США Джо Байден во время выступления в честь Дня независимости Греции не успел прочитать текст на телесуфлере и попросил отмотать его назад. Инцидент попал на запись, которую опубликовала пресс-служба Белого дома на YouTube.

В ходе выступления в Белом доме Байден начал говорить о своем отношении к сообществу греко-американцев.

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«Я попал в Уилмингтон, и одна из... Отмотайте это назад… Одна из вещей, которую я ранее узнал, — у меня тесные отношения с сообществом греко-американцев», — сказал Байден, сбившись в чтении с телесуфлера.

Ранее СМИ сообщали, что Байден начал подражать экс-президенту США Дональду Трампу и теперь использует оскорбительную риторику в своей предвыборной кампании. Эксперты отмечают, что такой подход не гарантирует действующему лидеру США ощутимых результатов в борьбе с падающим рейтингом.