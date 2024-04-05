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В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Критический момент на фоне острой нехватки людей и вооружений наступает для властей Украины, учитывая, что в Конгрессе США продолжают обсуждать вопрос выделения нового пакета помощи для Киева. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico, пишет ТАСС.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины
© РИА Новости
«Я очень надеюсь, что он будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту», — сказал он.

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Ермак подчеркнул, что Киеву срочно требуются дополнительные системы противовоздушной обороны, вопрос времени может стать решающим, поэтому пакет помощи от США должен быть одобрен в этом месяце.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с выделением Украине десятков миллиардов долларов военной помощи в апреле. При этом Associated Press упоминает, что спикер сталкивается с серьезными дилеммами в ходе обсуждений в Конгрессе.

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