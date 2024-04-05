Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и Лекорню

Беседу министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню активно обсуждают читатели газеты Le Figaro. Разговор высокопоставленных лиц России и Франции шел о теракте в «Крокус Сити Холле», пишет РИА Новости.

Себастьян Лекорню в ходе телефонного звонка выразил свои соболезнования по поводу произошедшей трагедии, но при этом настаивал на непричастности Киева и стран Запада к найму террористов и организации теракта. Шойгу ответил, что Украина не стала бы предпринимать каких-либо действий без одобрения «западных кураторов». Он добавил, что в Москве рассчитывают на непричастность к трагедии «французских спецслужб».

Шойгу и Лекорню также поговорили о возможной отправке французских солдат на Украину. Российский министр предупредил о неизбежном ответе Москвы на такие меры.

Пользователь SIG написал, что жители Франции тоже надеются на непричастность своей страны к теракту в «Крокус Сити Холле». RHESUS указал, что Россия не зря задается этими вопросами, ведь ранее Макрон «глупейшим образом чуть ли не объявил ей войну».

«Вот что бывает, если постоянно тыкать палкой в русского медведя. Эммануэльчик, перед тем, как что-то говорить, нужно думать», — посоветовал Lahaie.

«Мы тоже на это надеемся! Но с Макроном можно ожидать всего — особенно худшего», — написал claudejacquem.