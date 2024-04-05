Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями

Глава США Джо Байден принимает стимуляторы перед публичными выступлениями. Такое предположение выдвинул экс-президент Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее в Белом доме уже находили кокаин, поэтому вариант с запрещенными или стимулирующими веществами не следует исключать.

«Не знаю, но, кажется, что-то там происходит, потому что я смотрел его выступление "О состоянии союза", и он был заряжен с самого начала, а к концу угас. Что-то происходит», — считает Трамп.

Он заявил, что Байдена следует проверить на употребление наркотиков, так как он явно «был в экстазе». Трамп обратил внимание на то, что президент США большую часть времени выглядит вялым и сонным, а затем вдруг уверенно выходит в свет и «не очень хорошо выступает». Экс-президент американского государства уверен, что ему каким-то образом помогают.

Ранее бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила Fox News, что ее интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссированно. По ее словам, каждый вопрос Байдену был подготовлен заранее и «десятки раз» прорабатывался редакторами и руководством.