Израиль ответил на сообщения о закрытии своих посольств

Публикации о временном закрытии израильских посольств по всему миру и эвакуации сотрудников из-за угроз со стороны Ирана не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в Израиле.

Агентство попросило официального представителя МИД страны Лиора Хаята подтвердить или опровергнуть данные сообщения. Он сказал, что МИД «не комментирует безопасность своих дипломатов и дипмиссий». При этом источник ТАСС в Израиле заявил, что «информация об эвакуации израильских посольств не соответствует действительности».

Ранее радиостанция Kan сообщила, что Израиль готовится к ответу Ирана на атаку на консульство в Дамаске и эвакуирует ряд своих посольств по всему миру.

Напомним, что ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске вечером 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Кроме того сообщалось о семи погибших офицерах КСИР, среди которых двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД пообещал ответить на действия Израиля.