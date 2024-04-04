МИД Турции: встреча Армении, США и ЕС подорвет принцип нейтралитета

Запланированная на 5 апреля в Брюсселе встреча представителей Армении, США и ЕС подорвет принцип нейтрального подхода к азербайджано-армянскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"В результате освобождения Азербайджаном оккупированных территорий появилась историческая возможность для прочного мира и стабильности в регионе. В то время, когда успех так близок, еще более важно, чтобы третьи стороны, особенно игроки за пределами региона, придерживались справедливого и беспристрастного подхода к этому процессу и тщательно избегали нанесения ему вреда. В этом контексте мы обязаны четко подчеркнуть, что трехсторонняя встреча Армении, ЕС и США 5 апреля подорвет принцип нейтрального подхода, который должен стать основой для решения сложных проблем региона", - говорится в заявлении.

Как указало ведомство, "данная инициатива, исключающая Азербайджан, приведет к тому, что Южный Кавказ станет зоной геополитической конфронтации, а не мира".

"Мы повторяем наш призыв к третьим странам учитывать особенности региона и придерживаться равноудаленного подхода к сторонам конфликта", - отметили в МИД.

Ранее руководство Армении сообщило, что 5 апреля в Брюсселе планируется совместная встреча премьер-министра Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Мероприятие, по мнению армянских политиков, "направлено на повышение устойчивости Армении". Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в четверг заявил, что запланированная встреча носит экономический и гуманитарный характер и не имеет геополитического контекста.