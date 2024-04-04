Белоруссия заявила об отказе подчиняться требованиям Запада

Минск не будет подчиняться требованиям Запада, заявленным в резолюции Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом сообщила постпред Белоруссии при организациях ООН в Женеве Лариса Бельская, передает РИА Новости.

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По словам дипломата, в документе Белоруссии даются ложные и предвзятые оценки. Бельская уточнила, что предложенные Минску меры нацелены на разрушение принципов международного сотрудничества и реализацию политических приоритетов Запада.

Постпред добавила, что резолюция СПЧ ООН является «инструментом грубого вмешательства во внутренние дела Белоруссии». Задача документа, по ее мнению, заключается в усилении давления на власти для последующего изменения геополитической расстановки сил в регионе.

Бельская также подчеркнула, что авторы резолюции добиваются своих целей относительно Минска уже много лет. Для этого они используют «фальсификации и ложные обвинения». Главной целью таких действий дипломат назвала дискредитацию Белоруссии в СПЧ и оправдание санкционной политики Запада.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изолировать республику на международной арене у коллективного Запада не получится, несмотря на все усилия. Глава государства также сообщил об усилении позиций Минска.