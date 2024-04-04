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Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о ситуации на Украине. Он отметил, что в дальнейшем возможны два сценария развития событий, пишет ТАСС.

Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине
© globallookpress.com

Генсек пояснил, что в последние месяцы на поле боя сохраняется серьезная ситуация. В дальнейшем, добавил, возможны два сценария.

В рамках первого Североатлантический альянс сможет собрать больше вооружений и военной техники и направить их на Украину. В этом случае ВСУ займут больше территорий.

«Второй сценарий, что мы не сможем этого сделать [послать оружие], и тогда есть реальный риск, что Россия займет больше территории и мы окажемся в еще более сложной ситуации», — подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, единственный способ подарить Украине долгосрочный мир — дать ей возможность создать сильную армию, не допустить победы России на поле боя.

Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО

Генсек альянса констатировал, что в ближайшее время союзники проведут оценку возможностей в сфере ПВО, подумают о дальнейших поставках систем Patriot.

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