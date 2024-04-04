Макрон счел угрожающим тон беседы Шойгу и Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон счел "странными и угрожающими" комментарии российской стороны, сделанные по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора министра обороны РФ Сергея Шойгу с главой французского военного ведомства Себастьяном Лекорню. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта в окрестностях Парижа.

"Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", - сказал Макрон, не пояснив свою позицию.

Напомним, телефонный разговор, как сообщали в Минобороны РФ, состоялся "по настоятельной просьбе французской стороны". Стороны обсудили, в частности, возможную отправку французского военного контингента на Украину и теракт в "Крокус Сити Холле".

В ходе беседы Лекорню настойчиво пытался убедить в непричастности к случившемуся киевские власти и страны Запада. Однако Сергей Шойгу отметил, что "киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов". Министр обороны выразил надежду, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".

Шойгу также подчеркнул, что в случае отправки французского контингента на Украину это создаст проблемы для самого Парижа.

Немецкое издание Der Spiegel, в свою очередь, отмечало, что беседа "прошла в довольно грубом тоне". Отметим, что доказательства данного тезиса в публикации отсутствуют. Однако журналисты обратили внимание на заявление Парижа, который сразу после разговора министров заявил о неготовности к переговорам по украинскому конфликту.