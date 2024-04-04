Премьер Грузии не разрешил президенту посетить с визитом Литву

Правительство Грузии отказалось согласовать визит президента страны Саломе Зурабишвили в Литву на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства. Российская газета

«В соответствии с подпунктом «а» первого пункта статьи 52 конституции Грузии и статьей 74 закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке правительства Грузии» отказать президенту Грузии в рабочем визите в город Вильнюс Литовской республики с 10 по 12 апреля включительно», — говорится в документе. Газета.Ru

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили посетовала на то, что ей не предоставили возможность встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посетившим Тбилиси с рабочим визитом. ТАСС