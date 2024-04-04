В Харькове обесточили ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов»

В Харькове лишилась внешнего электроснабжения ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов». Объект перешел на аварийное энергообеспечение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования Украины.

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, после серии ударов по городу.

В ведомстве уточнили, что установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии. Кроме того, она применяется при производстве медицинских радиоизотопов.

После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы, отметили в госинспеции. В ведомстве добавили, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ударов, нанесенных в период с 22 марта по 4 апреля, повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия.