На Украине сообщили о падении доверия к Зеленскому

В феврале рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому среди граждан страны резко упал. Об этом сообщила «Украинская Правда» со ссылкой на результаты исследования Социологической группы «Рейтинг».

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По результатам опроса, полностью украинскому лидеру доверяют 22 процента жителей страны, а 41 процент ответил, что скорее доверяет президенту. В то же время, совсем недовольны деятельностью Зеленского 15 процентов граждан и 18 процентов скорее недовольны.

При этом в сентябре 2023 года деятельность главы государства полностью поддерживали 43 процента граждан. За пять месяцев он упал вдвое. В ходе исследования было опрошено две тысячи человек, проживающих во всех областях Украины.

Ранее стало известно, что более половины украинцев считают плохой сложившуюся ситуацию в стране.