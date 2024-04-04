Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

Франция располагает «полезной информацией» об организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

Таким образом президент Франции прокомментировал телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

«Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера. (…) Прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», – пояснил он в ходе церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные мужчины, которые начали стрелять по посетителям и персоналу, а после подожгли здание. По последним данным, погибли 144 человека.

Накануне в Минобороны России отметили, что французский министр обороны Себастьян Лекорню настойчиво попытался убедить главу оборонного ведомства России в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов на «Крокус Сити Холл», перекладывал всю ответственность на ИГИЛ* (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация).

Сергей Шойгу подчеркнул в ответ, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокусе» расследование будет доведено до конца, и все виновные понесут наказание.