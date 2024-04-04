Блинкен назвал одну из целей предстоящего саммита НАТО

Саммит НАТО в Вашингтоне должен способствовать «возведению моста» для членства Украины в альянсе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

По его словам, страны НАТО сохраняют непоколебимую поддержку Украины, однако предстоит много работы в преддверии июльского саммита.

«Цель саммита - помочь возвести мост к... членству (Украины в альянсt) и создать ясный путь», - заявил Блинкен.

При этом госсекретарь призвал конгресс США одобрить помощь Киеву.

Белый дом уже несколько месяцев активно пытается убедить Конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Но спикер палаты, республиканец Майк Джонсон продолжает критиковать пакет помощи и настаивать, что он должен сопровождаться серьезными изменениями в пограничной политике США.

Также прозвучало предложение оказывать Украине помощь только в виде займов, поскольку у самих Соединенных Штатов накопился огромный долг.

В свою очередь Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на тот случай, если США не помогут Украине.