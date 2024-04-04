Венгрия обозначила позицию относительно фонда военной помощи Украине

Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, одобрение НАТО пакета на 100 млрд евро для Украины на срок в пять лет обернется дополнительными расходами венгерского бюджета в размере 10 млрд евро.

«Я еще раз хочу повторить, что для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся», — заявил Сийярто.

Он добавил, что был не единственным на министерской встрече НАТО, кто выступил против создания фонда военной помощи Украины. По его словам, эту идею критиковало и одно из крупных государств Североатлантического альянса, указывая на финансовый аспект вопроса. Сийярто подчеркнул, что «100 млрд евро — это очень большие деньги».

Напомним, что идею создать фонд выдвинул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Западные СМИ писали, что узнав об инициативе министры ряда стран НАТО «закатили глаза», а Киев скептически относится к такому варианту финансирования.