Эксперты предупредили об угрозе обрушения новых мостов в США

Эксперты, опрошенные телеканалом CNN, заявили, что несколько крупных мостов в США подвержены риску обрушения по примеру моста Фрэнсиса Скотта Ки. Мосты могут рухнуть, если однажды в них врежутся контейнеровозы.

По словам собеседников CNN, обрушение, в частности, грозит мосту через Чесапикский залив недалеко от Аннаполиса. Эта конструкция представляет собой два параллельных автомобильных моста, соединяющих Западный и Восточный берега штата Мэриленд. Две части моста были построены 1952-м и в 1973 году соответственно.

Под мостом через Чесапикский залив проходят все более крупные контейнеровозы, но эта конструкция, как еще около десятка мостов в США, не имеет серьезной защиты.

"Роскосмос" показал рухнувший мост в американском Балтиморе со спутника

Эксперты отмечают, что системы защиты не могут полностью остановить приближающийся корабль, но способны замедлить или отклонить его курс таким образом, чтобы избежать удара по критическим компонентам моста.

В конце марта контейнеровоз, шедший под сингапурским флагом, врезался в одну из ключевых опор автомобильного моста в Балтиморе. В этот момент на мосту находилось несколько автомобилей и восемь строителей. Двух человек удалось спасти, шестеро погибли. Ущерб оценивается примерно в 200 миллионов долларов.